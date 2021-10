Paulo Gustavo - Reprodução

Rio - Após ter seu nome em uma rua de Niterói, Paulo Gustavo, que faleceu, aos 42 anos, no dia 4 de maio depois de complicações da Covid-19, recebe mais uma homenagem. A data do aniversário do humorista, 30 de outubro, poderá ser tornar o 'Dia do Humor' no Rio de Janeiro. O Multishow e a família do ator sugeriram que o dia de nascimento do artista passe a representar o gênero que o consagrou.

O projeto de Lei número 4963/2021 foi publicado nesta quarta-feira, dia 6 de outubro, no Diário Oficial da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Proposto pelo presidente da Casa, deputado André Ceciliano, ele será votado na semana que vem.

"Para marcar a criação do Dia do Humor, o Multishow fará uma série de ações, entre elas a exibição de um episódio especial do "Vai Que Cola", uma pré-estreia da nova temporada, relembrando o ator e um dos seus personagens mais marcantes, o Valdo", informou a emissora, em nota.

Mais homenagens

Paulo Gustavo será homenageado na Sapucaí no desfile da São Clemente. O samba 'Minha Vida é Uma Peça' é de autoria de Claudio Filé, Arlindinho & Cia. "Quero agradecer a São Clemente por toda essa homenagem que ela está fazendo para o meu filho. Todos nós estamos sendo homenageados, e ele principalmente. De onde ele estiver, ele está feliz... Estaremos todos na Sapucaí com Paulo Gustavo presente", disse Dona Déa, mãe do humorista, através de um vídeo.