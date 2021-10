Stéfani Bays disse que é o ’terror’ do Carelli - Reprodução

Stéfani Bays disse que é o ’terror’ do CarelliReprodução

Publicado 06/10/2021 19:11

Rio - Stéfani Bays, ex-participante de "A Fazenda" e do "De Férias com o Ex Brasil", revelou, nesta quarta-feira (6), que não atendeu às expectativas do diretor do programa, Rodrigo Carelli.



Em entrevista ao podcast "PODPAH", a ex-participante de "A Fazenda 12" contou que havia sido chamada para a 11ª edição, mas já tinha fechado contrato com a MTV. A produção entrou em contato novamente no ano seguinte e a influencer topou participar do reality em 2020, mas acredita que não atendeu às expectativas de Rodrigo Carelli, diretor do reality.

"Eu sou o terror do Carelli. Ele esperava que eu ia ser uma coisa e fui outra. Ele achava que eu ia causar e eu não causei na edição. Gente, eu sou bipolar. Existem duas pessoas dentro de mim", disse Stéfani.

Na época, Stéfani foi confinada em "A Fazenda" com Lipe Ribeiro, seu principal desafeto na história do "De Férias com o Ex". A web esperou muitas brigas entre os dois, mas eles se tornaram melhores amigos. No entanto, a influenciadora protagonizou momentos intensos com a cantora MC Mirella. Teté, como é chamada pelos fãs, relembrou que a Record cortava as câmeras quando elas estavam juntas.

"A gente era tombada pela edição. A gente estava na cozinha e a câmera tirava. A gente era o terror do bispo Macedo", completou Stéfani.

O "shipper" entre Stéfani e Mirella bombou entre os fãs do reality, mas Stéfani garantiu que as duas seguem apenas na amizade.