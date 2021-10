Patricia Abravanel testa positivo para covid-19 e é afastada do SBT - Gabriel Cardoso/SBT

Publicado 07/10/2021 10:58 | Atualizado 07/10/2021 11:02

São Paulo - Patrícia Abravanel, de 44 anos, está com Covid-19. A apresentadora foi informada do diagnóstico na manhã desta quinta-feira antes de se dirigir para o SBT, onde gravaria mais uma edição do dominical "Programa Silvio Santos".

Apesar de infectada com o novo coronavírus (Sars-coV-2), Patrícia está bem, isolada e, até o momento, assintomática. Ela ficará afastada das atividades no SBT por 14 dias, tempo necessário para incubação da doença. A informação foi confirmada pela assessoria da emissora à reportagem do Portal iG.

Segundo informações divulgadas pelo "Na Telinha", a programação era que Patrícia Abravanel gravasse, no mínimo, mais quatro edições de "Programa Silvio Santos" no lugar do pai, que mesmo afastado da televisão continua fazendo valer suas ordens.