Lucas Penteado se envolve em polêmica com a ex-noivaReprodução

Publicado 07/10/2021 18:56

Rio - Parece que as polêmicas envolvendo o relacionamento de Lucas Penteado e Julia Franhani estão longe de acabar. E agora ganhou mais um capítulo.

Tudo começou em uma live realizada pelo ex-BBB, no início do mês, na qual acusava a ex-noiva de traição. Lucas alegou que, após retornar de um show de comédia, encontrou Julia com o segurança do condomínio. Após a confusão, foi a vez de Julia afirmar que o ex-noivo roubou alguns de seus objetos pessoais, o que a assessoria do ator negou.

"Lucas afirma que não furtou ou se apropriou de qualquer objeto ou pertence da ex-noiva, como celular e documentos, assim como não invadiu a privacidade, nem trocou senhas dela em redes sociais e aplicativos", disse em nota. O casal chegou a ser visto juntos no aeroporto no dia seguinte à transmissão.

Com a repercussão negativa, Julia acabou ingerindo calmantes e precisou ser socorrida pela mãe. Foi a gota d'água para a jovem desabafar, e agora afirmar que Lucas Penteado estava sob efeito de drogas no dia da live.

“Na quinta, a gente tinha um evento para ir que era o show de stand-up do Yuri Marçal e eu falei pra ele: ‘no estado que você está, vou ficar. Agora se você quiser ir, pode ficar a vontade’. Ele saiu por volta das 21h. Não sei se chegou a ir nesse evento. Quando ele chegou em casa, estava mais transtornado do que já estava, revirando a casa inteira, já alegando e afirmando que eu tinha levado gente pra dentro de casa, procurando coisas que não tinham. Foi quando eu peguei o interfone e liguei para a portaria”, iniciou.



"O cara falou que ele não poderia solicitar a ambulância, somente eu, mas que estava enviando o segurança pra ver se estava tudo bem. Eu falei ‘tá bom’. O segurança subiu, bateu na porta e ele não quis abrir a porta, falando que estava tudo bem. Eu falei assim: ‘Amor, abre a porta. Vamos para o hospital, você não está bem. Por favor’. Ele não queria abrir a porta. Aí eu falei: ‘abre para o segurança e mostra que tá tudo bem’. Foi aí que ele abriu a porta e eu saí junto com o segurança”, afirmou.

A assessoria de Lucas Penteado voltou a se pronunciar sobre a fala de Julia, dando prosseguimento a divergência nos relatos sobre o que aconteceu. "O ator esclarece que no dia dos fatos não estava alcoolizado ou teria usado drogas antes de fazer a live naquela noite, o que pode ser atestado por testemunhas."