Roger gobeth - reprodução do instagram

Roger gobeth reprodução do instagram

Publicado 07/10/2021 16:37

Rio - Roger Gobeth usou suas redes sociais para anunciar que está de mudança. Após 22 anos, ele vai deixar a Cidade Maravilhosa. O ator posou em meio a algumas caixas e compartilhou o clique com os internautas.

fotogaleria

"22 anos depois. Muita vida depois, muito trabalho depois. Quis o destino que eu me encontrasse só, assim como quando cheguei ao Rio naquele setembro de 1999. Preparo minha partida. A casa partida. O coração partido, mas a certeza de que o sonho sonhado foi realizado com amor", iniciou ele.



"Bora pra esse novo capítulo com aquela sensação de que nunca se nada duas vezes num mesmo rio. Mudança traz o novo e o novo gera mudança. Renasceremos carregados dessa história linda vivida aqui, para uma nova história linda que continuará a ser vivida, agora lá. Um brinde a essa loucura maravilhosa! Saúde!", finalizou.

Em outra publicação, Roger escreveu: "22 anos depois, chegou a hora de ir embora. Obrigada Rio".

Nos comentários, amigos do ator desejaram sorte a ele. "Vai e volte sempre… lindos caminhos pela frente, flores por onde já passou!", escreveu José Loreto. "Vai com tudo, irmão", publicou Bruno Gagliasso. "Boa sorte nas novas aventuras", desejou Marcos Veras.