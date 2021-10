Influenciador relatou - Reprodução

Publicado 07/10/2021 15:55

Rio - Parece que Lipe Ribeiro terá que se mudar logo. Ele contou nos stories do Instagram que após cortar o cabelo, o influenciador e ex-A Fazenda foi chamado por um homem. "Eu pensava que me conhecia pelo 'De Férias', 'A Fazenda' né, aí ele: 'então, sou conselheiro do seu prédio e seu nome tem sido bastante falado na reunião'", contou. "Perguntei: 'Por que?'. E ele: 'muito barulho né? Festa'", disse.



Lipe tentou fugir da chamada de atenção e respondeu que a última festa que fez era há mais de um mês. "Aí ele: 'Ah isso é muito tempo? Mas tem bastante né?'", disse. "Mal ele sabe que o feriado começa amanhã", contou Lipe.

Ao chegar em casa, Lipe foi para a varanda e gritou: "Foi mal rapaziada". "Inclusive, na próxima vez ele falou que vai bater na minha porta, bom, vai querer entrar. Mas se ele estiver, pode ser que eu não tome multa", disse.