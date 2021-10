Gabi Prado - Reprodução

Rio - Ex-participante do 'De Férias com EX' e digital influencer, Gabi Prado foi expulsa de um evento na última quarta-feira. Bêbada, ela quebrou uma garrafa de vidro na ocasião. "Só vivo fazendo merd*, por isso vou parar de beber. Ontem eu passei do limite, de todos os limites. Foi bem sério", disse ela, no posdcast 'PodDarPrado'.

Gabi deu detalhes do que aconteceu. "Fui expulsa do evento porque estava bêbada, peguei a garrafa de vodca, desequilibrei e a garrafa caiu da minha mão, quebrou, podia ter machucado as pessoas. É legal até um certo ponto. Passou de engraçado para perigoso", admitiu.

