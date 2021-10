Sean e Jayden, filhos de Britney Spears e Kevin Federline, com Eddie Morales, amigo do pai deles - Reprodução Internet

Publicado 07/10/2021 10:43 | Atualizado 07/10/2021 10:43

Rio - Os dois filhos adolescentes de Britney Spears, de 39 anos, apareceram em uma rara foto publicada por um amigo do pai deles e chocaram os internautas. Os meninos já estão enormes. Sean, de 16 anos, e Jayden, de 15, são frutos do extinto casamento de Britney com Kevin Federline, de 43.

"Sean, isso é tudo que a gente tem. Durante tempos tão sombrios, sabendo que você tem uma família realmente a gente sente que vale a pena viver.. Estou falando isso depois de ver meus sobrinhos, que já foram menores do que minhas mãos. Agora olhe como a vida é linda! É um trabalho dos deuses. Te amo, mano @federline4real", escreveu Eddie Morales na legenda das fotos. "Sobrinhos, o tempo passa muito rápido! Agora o mundo vai saber o paizão que ele é. Sou um tio cheio de orgulho", completou Eddie, se referindo a Kevin Federline.