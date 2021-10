De vestido, Caio Blat e Luis Miranda prestigiam espetáculo de Deborah Colker

Rio - Luisa Arraes e Caio Blat prestigiaram a estreia do espetáculo "A Cura", de Deborah Colker, na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, na noite desta quarta-feira. Caio e Luís Miranda chamaram atenção com seus modelitos. Os atores estavam usando vestidos longos e confortáveis. O prefeito Eduardo Paes e famosos como Marieta Severo, Carlinhos Brown, Ana Furtado, Boninho, entre outros, também prestigiaram o evento.

