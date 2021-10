Monique Evans lamenta perda de um dos bebês que a filha, Bárbara Evans esperava - Reprodução

Monique Evans lamenta perda de um dos bebês que a filha, Bárbara Evans esperava Reprodução

Publicado 07/10/2021 15:22

Rio - Bárbara Evans aproveitou um tempo livre para responder perguntas de seus fãs através do Instagram. Uma das curiosidades deles era em relação ao valor pago pela fertilização in vitro que ela realizou para engravidar. "Mais ou menos 70 mil reais", escreveu a modelo. A modelo chegou a engravidar de gêmeos, mas perdeu um dos bebês.

No bate-papo com os internautas, a filha de Monique Evans, que é casada com Gustavo Theodoro, também falou sobre a perda da libido durante a gravidez. "Eu acredito que a maioria das grávidas sofre com a falta de libido. Eu também! Mas pensa que é passageiro e logo tudo volta ao normal. Senta com seu parceiro e explica o que está acontecendo. Tenho certeza que ele irá te respeitar e entender. Conversem de uma forma que fique bom para os dois", aconselhou.

Bárbara ainda abriu o coração ao revelar se tinha arrependimento ter transferido os dois embriões. "Arrependimento eu acho uma palavra muito forte. Creio que tudo é um aprendizado e como aprender se não fazer? Não me arrependo. Porém, se eu fosse fazer uma nova transferência hoje, eu não colocaria dois. É muito difícil descrever tudo que passamos. Não foi fácil. Então, se eu fizesse hoje, eu não arriscaria passar novamente por tudo que passamos", destacou.