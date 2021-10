Lorena Improta - reprodução do instagram

Publicado 07/10/2021 21:18

Rio - Lorena Improta abriu o coração ao revelar como tem sido seu puerpério através de um relato no Instagram, na última quarta-feira. Ela, que deu à luz sua primeira filha, Liz, no dia 26 de setembro, fruto de seu relacionamento com Leo Santana, disse que se sente angustiada e relatou que passou por um momento difícil na amamentação da bebê.

"Estou passando por uma melancolia, acho que hormonal, e toda hora eu chorava e eu pensava que teria que estar bem para poder voltar aqui. Além disso, estou dedicando meu tempo à Liz e também tive uma fase muito difícil na amamentação, mas está dando tudo certo”, começou ela, que disse estar mais sensível.

Apesar das dificuldades, Lore tranquilizou os fãs ao dizer que está tendo uma boa rede de apoio. "Minha mãe, minha sogra, as irmãs de Léo estão me ajudando muito. Eu tenho uma boa rede de apoio. Meu choro não é de tristeza, é só uma angústia que vem. Isso são dos hormônios mesmo".

Na legenda do vídeo, ela agradeceu seus seguidores. "Obrigada por tanto carinho, gente. Eu e Liz estamos bem e voltando aos poucos por aqui, entendendo essa nova rotina e esse turbilhão de hormônios", ainda escreveu ela, agradecendo o apoio de seguidores.

Confira o vídeo: