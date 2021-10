Ellen e Kevin - Reprodução

Publicado 07/10/2021 20:46

Rio - A irmã de MC Kevin, morto após cair do 5° andar de um hotel no Rio de Janeiro, em maio deste ano, Ellen rebateu o comentário de um internauta através do Instagram. Ela disse que o funkeiro tinha conquistado a fama por mérito próprio e não através de sua noiva, Deolane Bezerra.

"Que fama? Porque se não fosse ela (Deolane Bezerra), ele não tinha chegado onde chegou", questionou uma internauta. A irmã de Kevin respondeu: "Alguém aqui sabe quantos anos de carreira MC Kevin tinha e quantos ele foi comprometido? Ele chegou onde chegou lutando todos os dias, batalhando, fazendo cinco/seis bailes em uma noite para ter tudo o que ele queria! Quando ele começou a namorar, já morava no Ecopark. Já tinha o carro que ele queria e a vida que tinha até o último dia de vida. Não foi mulher nenhuma que construiu a carreira dele, foi ele mesmo", afirmou.

Ellen, no entanto, disse que não tem raiva da advogada, mas que foi o contrário que aconteceu. Ela teria ganhado fama através do cantor. "Reverti a frase! Que fama? Porque se não fosse por ele, ela não tinha chegado onde chegou. É fácil demais criticar sem saber da história. Uma pena ele ter morrido para isso", escreveu.