Publicado 07/10/2021 16:59

Rio - Anitta foi reconhecida nesta quinta-feira, dia 7, por funcionários da rede de fast-food Burger King nos Estados Unidos.

Em seus stories do Instagram, a artista filmou o anuncio do hambúrguer vegano assinado por ela mesma, 'Larissa Machado as Anitta'.

Quando entrou no drive thru da lanchonete, os atendentes reconheceram a cantora e gritaram de animação. "Oi, pessoal!", cumprimentou Anitta, de 28 anos, entre risos.