Amizade de longa data estaria estremecida Reprodução

Publicado 07/10/2021 16:34 | Atualizado 07/10/2021 19:13

Rio - Após o boato de que sua amizade com Bruna Marquezine estaria estremecida, Sasha Meneghel se pronunciou desmentindo a informação.

“Matéria mentirosa do começo ao fim. Que feio. Tanta coisa legal, relevante e de verdade pra noticiar…”, disse a modelo.

O motivo do afastamento seria o fato da atriz não ter sido convidada para o casamento da amiga com o cantor, João Figueiredo, realizado em maio. Apesar do contato pelas redes sociais, Bruna Marquezine e Sasha Meneghel só se encontraram uma vez durante a "Paris Fashion Week", evento de moda que ambas prestigiaram.