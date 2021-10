Letícia Spiller reencarna Babalu - reprodução do instagram

Publicado 07/10/2021 15:56

Rio - Letícia Spiller, de 48 anos, deixou os fãs em polvorosa ao reencarnar uma de suas personagens mais marcantes na carreira: Babalu, da novela 'Quatro por Quatro' (1994), da TV Globo. A atriz publicou um vídeo em seu Instagram, nesta quinta-feira, e quis saber: "Babalu tá cabeluda? Vocês acham que eu mudei muito? Quem curtia?".

O look composto pela loira para relembrar Babalu tinha direito a um shortinho, blusa decotada, flor no cabelo, sandália plataforma e até meias coloridas. Na gravação do vídeo, Letícia ainda segura a capa, estampada por ela, do LP da trilha sonora internacional da trama e escuta a música Take a toke, do grupo C&C Music Factory, tema do casal Babalu e Raí (Marcello Novaes).

Os internauta logo se manifestaram através dos comentários. "Que delícia está recordação. Amava", escreveu um. "Não mudou quase nada. Eu amava essa novela, amava ver a Babalu", escreveu outro.