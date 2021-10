Felipe Neto lamentou falecimento de amigo - Reprodução

Publicado 07/10/2021 19:21

Rio - O empresário e influencer Felipe Neto compartilhou nas redes sociais, nesta quinta-feira (07), a perda de um amigo muito próximo e querido para a COVID-19.

No Twitter, Felipe postou um print com a última conversa dos dois, antes de Rodrigo de Azevedo ser internado na UTI. Junto com a foto, escreveu: "O Rodrigo perdeu a batalha contra a Covid e se foi. Não consigo acreditar. Não paro de ler nossa última conversa, quando ele estava entrando na UTI... Esse vírus maldito matou uma das melhores pessoas desse mundo".

Além disso, Felipe Neto publicou uma homenagem para Rodrigo no Instagram. Em uma foto ao lado do amigo, destacou na legenda o quanto Rodrigo vai fazer falta e como este momento é triste para ele.

Há cerca de um mês, no dia 9 de setembro, o influenciador digital havia compartilhado com os seguidores que Rodrigo tinha tido uma piora, mas que estava lutando contra a doença, gerando reações positivas e desejos de melhoras.