Publicado 08/10/2021 07:56

Rio - A apresentadora Luisa Mell, de 42 anos, entrou com uma medida protetiva de urgência contra o ex-marido, Gilberto Zaborowsky, com quem foi casada por dez anos. A informação é do "Uol". O casamento da apresentadora e do empresário chegou ao fim em julho deste ano.

Ainda de acordo com o portal, Luisa pede que o ex-marido mantenha uma distância mínima de 500 metros e o proíbe de entrar em locais frequentados por ela. O processo corre em segredo de Justiça no TJ-SP. O documento, baseado na Lei Maria da Penha, aponta violência contra a mulher como motivo da medida protetiva.

O documento também pede a proibição de que o ex-marido entre em contato com Luisa por meios físicos ou eletrônicos. O empresário também não está autorizado a movimentar bens que pertenciam ao ex-casal antes da separação. Luisa Mell e Gilberto Zaborowsky foram procurados pela equipe do "Uol", mas não se pronunciaram sobre o assunto.