Simone mostra seu processo de emagrecimento nas redes sociaisReprodução Internet

Publicado 08/10/2021 19:02 | Atualizado 08/10/2021 19:11

Rio - Durante um bate-papo com os fãs, nesta sexta-feira, Simone Mendes confessou que não gosta de estar acima do peso. A revelação foi feita através do Instagram Stories.

"Como se aceitar gordinha? Tenho essa dificuldade", perguntou uma fã. Sincera, Simone, da dupla com Simaria, respondeu: "Vou falar por mim. Eu não gosto quando estou muito acima do peso. Tem gente que se ama estando acima do peso. Eu tenho uma amiga que ela se ama, vai pra praia, põe a roupa que quer ela é feliz! Você poderia procurar vídeos de pessoas que se gostam da forma que são. Acho que poderia te ajudar".