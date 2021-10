Simone mostra seu processo de emagrecimento nas redes sociais - Reprodução Internet

Simone mostra seu processo de emagrecimento nas redes sociaisReprodução Internet

Publicado 06/10/2021 11:10

Rio - Simone, da dupla com Simaria, compartilhou nos Stories, do Instagram, uma foto para mostrar seu processo de emagrecimento. A cantora está em reeducação alimentar desde o nascimento da segunda filha, Zaya, fruto do casamento com Kaká Diniz.

"Galera, já podem fazer a montagem. Quem lembra deste macacão? A gente tem as roupinhas antigas... tem que guardar para usar um dia! É isso aí", disse a sertaneja. Em seguida, Simone mostrou uma foto para provar que usava o mesmo macacão há nove anos. "Ainda está perfeito", disse.

Recentemente, a cantora contou que ainda pretende perder 15 quilos. "Ainda tenho uma caminhada pela frente", afirmou.