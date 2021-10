Arcrebiano - Reprodução/Playplus

Rio - Bil Araújo se envolveu em uma polêmica, nesta terça-feira. Durante seu confinamento em 'A Fazenda 13', da Record TV, o modelo disse que teriam o excluído de um grupo do whatsapp de ex-BBBs de sua edição. Segundo ele, Juliette e Gil do Vigor também não participam do chat.

O vídeo da declaração de Bil rapidamente se espalhou pelas redes sociais. E foi através delas que os ex-brothers se manifestaram sobre o assunto e negaram que ele tenha sido excluído.

"Que ruim ouvir isso! O único que levantou torcida e mutirão para ele fui eu! Mas a vida é assim mesmo?", escreveu Caio Afiune.

"Que ruim ouvir isso! O único que levantou torcida e mutirão para ele fui eu! Mas a vida é assim mesmo?", escreveu Caio Afiune.

No Twitter, Nego Di foi além. O humorista fez questão de postar um print de uma conversa entre o modelo e Viih Tube em junho. Na imagem da conversa, ele mostra quando a youtuber o convidou para entrar no grupo após sua participação no 'No Limite' e ele recusou.

Já no Instagram Stories, ele comentou a situação. "Todo mundo foi convidado para participar do grupo, os três que não entraram foram Juliette, Lucas e o Bil porque o Bil estava no 'No Limite', depois ele foi convidado, botei o print aí para vocês. Ele não quis entrar. A Juliette disse que ia esperar a poeira abaixar, organizar a cabeça dela, a correria, se entender, está tudo certo. O Lucas nunca respondeu as mensagens. Ninguém foi excluído, ele viu que deu certo a estratégia do 'excluído' no programa para alguns e ele quer usar isso para ganhar 'A Fazenda', é isso? O coitadinho. Put* que pariu, né", esbravejou ele, que continuou: "Pior que tem gente que compra essa realidade alternativa que ele criou na cabeça dele. Que nem lá na casa, a gente estava lá, a gente viveu, todo mundo sabe, comenta, ele quis ficar com a Karol porque era a pessoa mais querida até então dentro da casa, e ele não queria sair".



Arthur Picoli debochou a fala de Bil através do Twitter. "É o que? Kakakakaka. Não está lá quem não quer, simples assim. Grupo do mal (risos)", escreveu ele.

É o que ? Kakakakaka

Não tá lá quem não quer, simples assim.



Grupo do mal — Arthur Picoli (@arthurpicoli) October 5, 2021

Ao contrário da declaração de Bil, Gil do Vigor confirmou que participa do grupo ao responder uma mensagem de Caio. "Estou no grupo sim".