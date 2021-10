Shakira - Globo

Publicado 05/10/2021 18:40

Rio - Em entrevista à revista 'Cosmopolitan', Shakira, de 44 anos, relembrou o período em que perdeu a voz, devido uma hemorragia que acometeu suas cordas vocais. A cantora disse que chorou ao acreditar que não pudesse mais cantar.

"Naquela hora mais sombria da minha vida, percebi o quão sortuda eu era. Todas aquelas pessoas me deram tudo que eu precisava para curar. E eu me curei. Ao contrário do que os médicos disseram. Era muito perigoso. Eu chorei todos os dias enquanto minha voz sumia. Eu nunca pensei o quão importante era ter uma voz até que a perdi. Nunca parei de agradecer a minha voz quando ela voltou", disse ela, que ficou doente em 2017.

Ao contrário de muitos famosos, a artista afirmou que não sente necessidade de estar cercada de público o tempo todo. "Existem artistas que sempre precisam de uma multidão. Eu não preciso disso. Gosto de desaparecer por um tempo e ser apenas uma pessoa. A roupa que meus filhos mais amam são meus pijamas. Estou feliz que eles não vão se lembrar de sua mãe como a grande estrela pop no palco coberta de purpurina", contou.

Shakira é mãe de Milan, de oito anos, e Sasha, de seis, frutos do casamento com o jogador do Barcelona Gerard Piqué.