Apresentadora conta perrengue que passou em helicópteroReprodução

Publicado 05/10/2021 18:26

Rio - A apresentadora Angélica revelou que precisou urinar nas fraldas dos filhos enquanto viajava de helicóptero com o marido, Luciano Huck, as crianças e a babá. Em conversa com Foquinha e André Brandt, no podcast "Donos da Razão", Angélica relembrou o episódio inusitado.



“E faltando ainda 40 minutos para chegar, eu não tinha a menor condição, falei: ‘não vou aguentar’. Pegamos aqueles panos de bebê, cueiro, e cobrimos para os pilotos não verem. Tinham as fraldas dos meus filhos, o Joaquim e o Benício eram pequenos, nem tinha a Eva ainda", lembrou a loira.

Angélica precisou usar cinco fraldas para absorver o xixi e comentou a reação dos filhos com o perrengue. "Foram cinco fraldas. Então eu abaixei e fiz xixi na fralda! E ia trocando as fraldas, sabe assim? Estávamos eu, Luciano, a babá e as duas crianças chocadas! Não sei se traumatizou, ou se eles pensaram ‘não, tudo bem, a vida é livre, minha mãe é livre, todo mundo é livre’. Olha, vou te falar, foi triste, porque aí acabaram as fraldas, mas o meu xixi não acabou. E aí eu segurei o restinho que sobrou e quando eu cheguei saí correndo desesperada para ir ao banheiro", completou a esposa de Huck.