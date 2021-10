Jojo Todynho - Reprodução/Instagram

Jojo TodynhoReprodução/Instagram

Publicado 05/10/2021 16:50

Rio - Em Paris a trabalho, Jojo Todynho divertiu seus seguidores ao falar sobre o sucesso que tem feito com os franceses. A apresentadora, que assumiu o namoro com Marcio Felipe recentemente, foi direta ao comentar as investidas que recebeu e ainda deixou claro que sabe o motivo de chamar a atenção dos europeus.

fotogaleria

"Os gringos aqui gostam de negona. Eu tô bombando!", declarou a funkeira nas redes sociais. "Policial de gracinha comigo, eu falei 'Oh, my God, não posso'. Aqui é jejum e oração firme. Os homens ficam doidos... Um tamborzão desse gigante! Doido pra se engasgar no Tody", brincou Jojo.

A apresentadora do "Jojo Nove e Meia", na Multishow, está curtindo os dias que passa na França. Durante a estadia na Cidade Luz, a cantora já marcou presença em um jogo de Neymar, além do jantar com Cauã Reymond e um encontro rápido com Naomi Campbell em um dos eventos na Semana da Moda de Paris.