Drica Moraes grava a última temporada de ’Sob Pressão’Reprodução

Publicado 05/10/2021 15:58

Rio - Drica Moraes precisou de atendimento médico durante uma gravação na Globo. A atriz interpreta a médica Vera em "Sob Pressão" e estava trabalhando nas gravações da última temporada da série, que deve estrear ano que vem no Globoplay, quando sofreu um corte no rosto.



A atriz foi atendida prontamente pela equipe da série. Drica Moraes precisou levar pontos no lugar lesionado e as gravações de "Sob Pressão" foram paralisadas, para retornar somente após o feriado de 12 de outubro.



A Globo confirmou o acidente, mas negou que o interrupção dos trabalhos sejam por conta do ocorrido. A emissora disse que o intervalo já estava previsto e não tem relação com o corte no rosto da atriz.

"A paralisação das gravações já estava prevista desde o cronograma inicial e serão retomadas na próxima semana, não guardando qualquer relação com o incidente ocorrido com a atriz Drica Moraes, durante as gravações da série, na semana passada. Na ocasião, a atriz foi prontamente atendida e liberada para retorno à sua casa", declarou a emissora.