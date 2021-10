Mônica Benini - reprodução do instagram

Publicado 05/10/2021 14:50

Rio - Mônica Benini, esposa de Júnior Lima, mostrou o barrigão de nove meses de gravidez através de seu Instagram, nesta terça-feira. Na legenda da publicação, a designer de joias aproveitou para dar um aviso a seus seguidores: ela ficará sumida das redes sociais por um tempo.

"Não, o sumiço não é porque Lara nasceu (risos). Ela segue, aparentemente, bem confortável, aqui no forninho. E essa foi a última foto que tiramos pra registrar meu corpo sendo morada dessa menina que já nos transborda", explicou Mônica, que continuou: "Seguirei offline, viu? Porque tô curtindo estar 100% presente no que está acontecendo do lado de cá. Me permiti ouvir meu coração e tá gostoso assim. Mas avisaremos quando Lara nascer".

Mônica espera uma menina, que se chamará Lara, de seu casamento com Junior Lima. Os dois já são papais de Otto, de 4 anos de idade.