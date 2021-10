Karol Conká e Polidoro JR - Reprodução/Montagem

Publicado 05/10/2021 14:31

Rio - Após bater recorde de rejeição no 'BBB 21', com 99,17% dos votos, Karol Conká voltou a sentir o carinho do público nas ruas. A cantora contou no Twitter, na última segunda-feira, que quase chorou ao ser parada por fãs, em Maceió, Alagoas.

"Eu tô recebendo tanto amor em Maceió, que já quero vir morar aqui. Quase chorei com a fala de cada um que me parou para tirar foto. O amor salva real, e eu já estou contagiada por esse sentimento. Obrigada gente", publicou a rapper.

Eu tô recebendo tanto amor em Maceió, que já quero vir morar aqui. Quase chorei com a fala de cada um que me parou pra tirar foto. O amor salva real, e eu já estou contagiada por esse sentimento. ❤️ OBRIGADA GENTEEE!!! — Karol Conká (@Karolconka) October 4, 2021

Namoro com ex de Jojo Todynho

Recentemente, Karol Conká assumiu seu namoro com o jogador de futebol Polidoro Júnior, de 25 anos, ex da funkeira Jojo Todynho. No Instagram Stories, ela falou como conheceu o atleta. "Ele é jogador, joga bola e um bolão também. A gente se conheceu em uma festa de rap que minha amiga Nicole fez. Ele estava procurando um espaço para tomar um ar, a gente começou a conversar, ele pediu meu número e foi", disse.



Na mesma rede social, Polidoro Junior deu mais detalhes do relacionamento e assumiu que a mãe aprovou o namoro. "Essa minha amiga Nicole é muito amiga dela, sempre falou dela. Estou sempre com a Nicole e a gente tem muito amigo em comum (...) Minha mãe gostou".