Lucas Lucco. Reprodução do InstagramReprodução do Instagram

Publicado 05/10/2021 10:26

Rio - Lucas Lucco, de 30 anos, costuma exibir seu corpão musculoso nas redes sociais e admitiu, em entrevista ao podcast da Pah, que já fez uso de anabolizantes antes de iniciar a carreira de cantor. Ele parou de usar as substâncias porque teve "um negócio na cabeça".

"Antes da carreira (de cantor), eu enchia o c# de bomba. Moleque, né? Morava fora já, com 16 anos eu saí de casa. Bomba, treino, musculação... Aí, quando eu comecei a carreira, de fato, shows para caramba, 30 num mês, as bombas começaram a dar um negócio na minha cabeça. Porque mexe com o emocional. Aí, minha mãe e meu pai chamaram o Muzy (médico)”, revelou o cantor.

Após a consulta com um especialista, o cantor resolveu parar de usar anabolizantes. "Fizemos uma reunião lá em um hotel que eu estava, sentou meu pai, minha mãe e o Muzy, e foi como se meus pais tivessem entregado: ‘Toma que o filho é seu, você precisa regular esses trens, o moleque está muito nervoso’", contou o cantor, que também disse que na época tinha o hábito de consumir bebidas alcoólicas e que era muito "brigão". Hoje em dia, Lucas Lucco garantiu que não bebe mais.

"Antes da carreira, morava em uma república em Patos de Minas. E a gente bebia demais. Toda vez fazia merd*. Brigava, apanhava... Uma vez nós fomos para outra cidade, eu e uns amigos, a gente apanhou. Apanhei de quatro caras de uma vez. Falei: ‘não, não combino com álcool. Acho melhor parar’. Aí até hoje... Também não sinto falta", afirmou.