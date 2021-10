Anitta ganha peças de grife de Rihanna - reprodução do instagram

Anitta ganha peças de grife de Rihannareprodução do instagram

Publicado 04/10/2021 21:22 | Atualizado 04/10/2021 21:29

Rio - Anitta está cada vez mais conhecida mundialmente. A Poderosa ganhou lingeries da marca de Rihanna e mostrou as peças através do Instagram Stories, nesta segunda-feira. No kit é possível ver uma calcinha fio-dental, um sutiã e até cintos.

fotogaleria

"Uau! OK, OK, agora só preciso de um cara gostoso que mereça me ver usando isso", começou Anitta, que continuou: "Isso é tão a minha cara, é tão a minha cara. Estou tão pronta", brincou ela.

Vale lembrar que há boatos de que Anitta está 'conhecendo melhor' o ator norte-americano Austin North, da série Riverdale.

Confira o vídeo: