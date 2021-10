Carla Diaz ficou chocada com a revelação do namoro do ex-BBB Arcrebiano e a cantora Maraisa: "Mentira?" - Reprodução/TV Globo

Publicado 04/10/2021 18:56

Rio - Enquanto famosos fizeram piada com a instabilidade de redes sociais como WhatsApp e Instagram, Carla Diaz aproveitou o momento para divulgar o início da reprise de "O Clone", nesta segunda-feira (4). Em seu Twitter, a ex-BBB trouxe um clima de nostalgia para seus fãs, relembrando hábitos que eram comuns quando a atriz interpretou Khadija na novela de Glória Perez, aos 10 anos.

"Voltamos 20 anos atrás, mandando cartas, falando no telefone fixo, ICQ, assistindo 'As Branquelas' na sessão da tarde e logo mais tem a estreia de 'O Clone' no Vale a Pena Ver De Novo!", escreveu a artista de 30 anos.

Um fã entrou na brincadeira de Carla sugerindo que a queda das redes sociais seria uma estratégia de divulgação da novela. "Marketing pesado esse seu pra volta d'O Clone', arrasou!", comentou, recebendo uma resposta positiva da atriz. Depois, a estrela dos filmes sobre o caso Richthofen voltou ao Twitter para falar sobre o momento em que a reprise do primeiro capítulo começou.

"Gente começou 'O Clone' e eu tô vendo da minha casa de SP, a casa que nasci! Hoje tá especial mesmo", declarou. "Vendo 'O Clone', comendo miojo e tomando uma coca geladinha e sem comunicação atual, pronto, agora minha cabeça bugou. Quantos anos tenho?", questionou bem-humorada em mais um tweet.

Confira:

Voltamos 20 anos atrás, mandando cartas, falando no telefone fixo, icq, assistindo “As Branquelas” na sessão da tarde e logo mais tem a estreia de “O Clone” no Vale a Pena Ver De Novo!!! — Carla Díaz (@Carladiaz) October 4, 2021

Geeente começou O Clone e eu tô vendo da minha casa de SP, a casa que nasci! Hoje tá especial mesmo!! — Carla Díaz (@Carladiaz) October 4, 2021