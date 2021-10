Longa foi exibido em festivais de cinema internacionais - Reprodução

Publicado 04/10/2021 17:55

Rio - Primeiro filme em que Wagner Moura é diretor, a cinebiografia de Carlos Marighella, guerrilheiro e político comunista na ditadura militar, tem estreia oficial para 4 de novembro nos cinemas brasileiros. A estreia coincide com os 52 anos do assassinato de Marighella, em 1969.



O filme fará o lançamento após passar por festivais de cinema pelo mundo, como Berlim, Seattle, Hong Kong, Sydney, Santiago, Istambul, Atenas e Estocolmo, além de 30 exibições em países dos cinco continentes. O filme terá pré-estreias a partir do dia 1 de novembro em todo Brasil.

A obra conta a história dos últimos anos de Carlos Marighella, guerrilheiro e político comunista marxista-leninista brasileiro. Ele liderou um dos maiores movimentos de resistência contra a ditadura militar no Brasil, na década de 1960. Marighella morreu aos 57 anos, após emboscada em São Paulo, morto a tiros por agentes do DOPS, órgão de repressão na ditadura militar.

‘Marighella’ é estrelado por Seu Jorge, no papel do guerrilheiro. Além do cantor, o filme terá a participação de Bruno Gagliasso, Luiz Carlos Vasconcellos, Herson Capri, Humberto Carrão, Adriana Esteves, Bella Camero, Maria Marighella, Ana Paula Bouzas, Carla Ribas, Jorge Paz, entre outros.

Previsto para estrear no Dia da Consciência Negra, em 2018, o filme sofreu com cortes do Fundo Setorial de Audiovisual da Ancine. Em agosto de 2018, a agência negou a solicitação de ressarcimento no valor de R$ 1 milhão investidos pela produtora O2 na realização do longa, além de recusar o pedido de adiantamento de verba para comercializar o filme no Brasil.