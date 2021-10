Humorista fez nova imitação do presidente - Reprodução

Publicado 04/10/2021 15:40

Rio - Com a instabilidade nas plataformas Facebook, Instagram e WhastApp, Marcelo Adnet aproveitou para imitar o presidente Bolsonaro pelo Twitter. Em vídeo publicado nesta segunda-feira (4), o humorista pediu a volta do aplicativo usando a voz do chefe do executivo.

"Fala aí, 'Marcos' Zuckberg, aqui é Bolsonaro, presidente do Brasil aê. Estou sem andar de moto agora, então estou podendo falar, estou precisando espalhar uns memes, uns fake news aê, e não estou conseguindo por causa da queda 'disso daê'. Se você puder me ajudar nessa questão, no tocante a isso daê, eu vou ficar muito feliz, tá ok? Obrigado aê Mark", ironizou o humorista.

Em setembro, um áudio de Adnet imitando o presidente viralizou. Com pedidos absurdos, o humorista se reportava aos caminhoneiros que estavam em greve.