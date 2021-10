Raquel Pacheco, ex-Bruna Surfistinha, comemora o primeiro mês de vida das filhas - Reprodução

Publicado 04/10/2021 13:37

Rio - Conhecida nacionalmente como Bruna Surfistinha, a empresária Raquel Pacheco declarou o amor pelas filhas gêmeas Elis e Maria na data em que as pequenas completaram um mês de vida. Em foto compartilhada nas redes sociais, a empresária aparece ao lado do marido Xico Santos e cada um com uma das bebês no colo.

fotogaleria

"Hoje comemoramos um mês que Elis & Maria nasceram! Faz um mês que... Conhecemos as pessoinhas que carreguei por 37 semanas na barriga, responsáveis por trazerem uma nova direção em nossa caminhada juntos; nossas vidas estão mais leves numa rotina pesada; nossos planos mudaram, são todos POR e/ou COM elas; não sabemos mais o que é dormir sem ser com tempo picotado, o descanso é apenas entre cochilos; descobrimos pequenos momentos de felicidade que nem imaginávamos o quanto são legais ( ou então somos pais babões demais ): comemoramos quando os cordões umbilicais caíram! Por mais exaustiva que seja esta fase inicial, estamos fazendo o possível para aproveitarmos porque sabemos que passa rápido demais e cada fase deixa saudade... É tão gostoso vê-las e poder tocar nelas, não via a hora delas nascerem, mas sinto saudade da barriga! Estou aprendendo com elas a ter toda paciência que nunca tive em 36 anos e a viver cada dia de uma vez, mas confesso que não vejo a hora de acontecer tantas coisas... Não sei se é sintoma do puerpério, do inferno astral ( meu aniversário está chegando), por conta de estar realizando um sonho ou tudo isso junto, mas tenho me emocionado com qualquer atitude delas, como por exemplo quando seguram com força o meu dedo enquanto amamento... O primeiro mêsversário foi simples em casa, mas lindo graças ao papai @xicosantosoficial que fez o bolo de churros e a decoração na mesa. Comemoração entre nós quatro porque ainda não estamos recebendo visitas. Estamos podres de cansados, mas dando conta do recado! Que sorte a nossa de termos sido escolhidos por Elis & Maria!!!", escreveu a empresária na legenda da foto, que ainda teve espaço para falar um pouco sobre a produção.



"Para tirarmos essa foto, posicionamos o celular no suporte, dez segundos para nos ajeitarmos antes do flash automático e... Maria ( que está no meu colo ) resolveu chorar! Resolvemos tirar outra foto e preocupados que ela começasse a chorar de novo, acabamos saindo olhando pra ela!!! Ou seja, uma foto sem pose que registra bem a maternidade real!", disse.