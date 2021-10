Spartakus Santiago - Reprodução

Spartakus SantiagoReprodução

Publicado 04/10/2021 12:07

Rio - O youtuber e apresentador da MTV Spartakus Santiago foi abordado por dois agentes da Polícia Militar de São Paulo na manhã desta segunda-feira. De acordo com o publicitário, os policiais alegaram "atividade suspeita" e foram em sua direção com as armas apontadas para ele. Spartakus, que definiu o ato como abordagem racista, fez uma live no momento do acontecimento pelas redes sociais para registrar a ação.

"SOFRI RACISMO DA PM DE SÃO PAULO



NÃO ADIANTA IGNORAR O RACISMO, ELE SEMPRE ACABA BATENDO À SUA PORTA! Hoje, dia 4 de outubro de 2021, saí pra caminhar apenas com meu celular e meu fone de ouvido no bairro que moro, em Santana - SP. Parei por 10 minutos pra mexer no celular em um viaduto e quando vi, dois PMs se aproximaram apontando revólveres pra mim e mandando eu colocar minhas mãos na cabeça como se eu fosse um criminoso. Ambos me detiveram por “atitude suspeita”. UÉ? O que há de suspeito em ser negro e ficar parado em algum lugar? Será que um branco loiro com cara de gringo também seria tratado dessa forma?

FUI TRATADO COMO BANDIDO POR QUEM DEVERIA ME PROTEGER. Se você é negro, não adianta ser honesto, trabalhador, se você tem a cor de quem é marginalizado você vai ser tratado como tal! Pode virar publicitário, youtuber, apresentador da @MTVBrasil, O QUE FOR. Não adianta! NUNCA SEREMOS RESPEITADOS.

Eu tô muito abalado e não tô conseguindo nem escrever esse texto direito. Ver dois policiais apontando o revólver pra você é ver sua morte de perto. Só agradeço a deus e aos orixás por estar vivo, porque outros jovens negros não terão a mesma sorte que eu", escreveu.



Confira: