Publicado 04/10/2021 10:59

Rio - A cantora Joelma, de 47 anos, falou sobre sua experiência com a covid-19 em entrevista ao canal de Roger Turchetti no YouTube. A artista revelou que teve medo de ser intubada e, por isso, preferiu não ser internada em um hospital.

"Eu não fui internada porque eu me recusei a ir para o hospital. Eu não conseguia respirar pelo nariz. Pensei: 'Entre morrer no hospital e morrer aqui, eu morro aqui. Não vou, não'", afirmou Joelma. "Disse 'não', porque iam me intubar. O que me salvou foi a minha fé em Deus, com certeza. Ainda não consigo malhar, treinar como antes, mas estou chegando lá. Estou no processo. Não desisto", disse a cantora, que ainda lida com as sequelas da doença.