Valesca Popozuda Divulgação

Publicado 04/10/2021 19:08 | Atualizado 04/10/2021 19:09

Rio - Ela faz o apocalipse dela! No fim da tarde desta segunda-feira, dia 4, quando os internautas já sofriam sem WhatsApp, Instagram e Facebook, a cantora Valesca Popozuda deu um recado misterioso aos fãs e declarou que o Brasil sofreria um apagão a partir das 18h.

No melhor estilo "corrente de WhatsApp", mesmo sem acesso ao aplicativo, a cantora fez a postagem no Twitter. "Carreguem os celulares antes das 18! Não questionem galera !!! APENAS CARREGUEM se não quiserem ficar sem contato, a luz vai parar!", escreveu Valesca.

Carreguem os celulares antes das 18! Não questionem galera !!! APENAS CARREGUEM se não quiserem ficar sem contato, a luz vai parar! — Valesca Popozuda (@ValescaOficial) October 4, 2021

O tweet de Valesca viralizou e conta com quase 30 mil curtidas e mais de 25 mil retweets com comentários. Com isso, o nome da cantora foi parar nos assuntos mais comentados da rede social.