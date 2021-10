Whindersson Nunes - Reprodução

Whindersson NunesReprodução

Publicado 04/10/2021 17:21

Rio - Whindersson Nunes usou suas redes socias, neste domingo (3), para compartilhar uma reflexão sobre sua carreira como humorista e influenciador digital. Atualmente, o comediante conta com mais de 43 milhões de inscritos em seu canal no YouTube, além dos quase 54 milhões de seguidores no Instagram. Em postagem no Twitter, o youtuber diz que deseja ir mais longe, mas demonstrou satisfação com o momento que vive.

fotogaleria

"Esse é o ponto mais alto da minha carreira, eu quero ir mais alto. Mas se a partir de hoje tudo der errado e for só ladeira abaixo, eu vou lembrar dizendo 'Que hype foi aquele, que vibe indescritível'. Vou guardar como muito carinho, de verdade. Muito massa tudo isso", escreveu Whindersson.

Esse é o ponto mais alto da minha carreira, eu quero ir mais alto, mas se a partir de hoje tudo der errado, e for só ladeira abaixo eu vou lembrar dizendo caralho, q hype foi aquele, que vibe indescritível, vou guardar como mto carinho, de vdd, mto massa tudo isso — Whindersson (@whindersson) October 3, 2021