Marcelo Adnet - Globo/Estevam Avellar

Publicado 04/10/2021 16:15 | Atualizado 04/10/2021 16:27

Rio - Após o WhatsApp, Instagram e Facebook saírem do ar nesta segunda-feira , vários famosos recorreram ao Twitter para brincar com a situação. Marcelo Adnet, por exemplo, fez até samba-enredo com o assunto. "Caiu o zap?" ganhou três versões!