Publicado 04/10/2021 14:38 | Atualizado 04/10/2021 15:09

Rio - O 'Mais Você', da TV Globo, desta segunda-feira, exibiu uma reportagem sobre golpes que circulam através de aplicativos de celulares. Repórter da atração, Fabrício Battaglini contou que ele e alguns familiares já foram vítimas de um deles. A apresentadora Ana Maria Braga também disse que recebe mensagens de bandidos se passando por seus filhos.

Durante o programa, Fabrício desabafou: "Estou revoltado. Não consigo esconder minha irritação porque depois de tantas reportagens explicando como não cair no golpe, como se proteger, vejo a minha família envolvida numa situação dessa. Até peço desculpas pela minha exaltação".

O jornalista deu detalhes de como tudo aconteceu: o golpista enviou uma mensagem para seus contatos de um aplicativo de mensagens avisando que trocou o número do telefone. A foto que aparecia no perfil com o novo contato era a mesma que ele já utilizava. Depois, o bandido pedia ajuda para fazer uma transferência bancária, pois estava com algum problema de sinal. Segundo o Fabrício, dois de seus familiares caíram no golpe. O prejuízo foi de R$2.600.

"Começam a conversa falando que trocou o número. A pessoa da minha família pediu para ligar, mas disseram que estava sem sinal. A pessoa [da família] tentou me ligar, mas eu estava fazendo uma reportagem para o 'Mais Você'. Não atendi o telefone, não ouvi a mensagem. A pessoa fez a transferência por pix e estava consolidado o golpe. Isso está acontecendo por todo o país", afirmou o repórter.

No bate-papo, Ana Maria Braga revelou que já tentaram o mesmo golpe com ela. "Meu filho me manda que trocou de celular, aí eu deleto, denuncio. Recebo isso uma vez por semana do Pedro e da Mariana. A primeira vez que aconteceu, eu liguei para o telefone antigo [do meu filho] e ele disse que não era ele. É com a foto dele, a foto que ele usa no whatsapp! Essa pessoa sabia que eram os meus filhos porque me chamaram de mãe."