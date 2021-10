Juliette e Rodolffo - Reprodução

Juliette e RodolffoReprodução

Publicado 04/10/2021 12:35

Rio - Juliette está investindo cada vez mais na carreira de cantora, tendo lançado um EP recentemente, e agora a campeã do “BBB21” está em uma parceria com o ex-colega de confinamento, Rodolffo, que foi um de seus grandes incentivadores para seguir como cantora.

Neste domingo (3) a maquiadora foi vista em um palco ao lado da dupla Israel e Rodolffo, embora ainda não tenham revelados detalhes sobre o projeto, alguns fãs suspeitam que estejam planejando uma possível participação na gravação de um futuro DVD da dupla.

Apesar da amizade entre Juliette e Rodolffo, desde que estavam na casa do reality show da TV Globo, a parceria dividiu a opinião dos fãs. Enquanto uns estão empolgados com a ideia, outros estão receosos pelas atitudes do cantor, ainda na casa, envolvendo suposto racismo e homofobia.

geeeeeeeeeente não dá.



Olha o reconhecimento pro Rodolffo véi,não tem como negar que ele era o maior incentivador lá dentro. É sobre isso, a juli é justa jamais negaria um convite do papi. pic.twitter.com/wz7AKxPqD4 — eita mulestia(@estermsantos96) October 3, 2021

