Sophia Abrahão e Sérgio MalheirosReprodução

Publicado 04/10/2021 11:56 | Atualizado 04/10/2021 11:58

Rio - Sophia Abrahão é do lema 'o que é bonito tem que ser mostrado' e não pensou duas vezes antes de ostentar o corpão do namorado, o ator Sérgio Malheiros, nas redes sociais. Em uma foto em que aparece ao lado do boy, que posa sem camisa, Sophia ainda elogiou o ator: "acho que vi um peixão", escreveu.

Nos comentários, os seguidores fizeram coro com a atriz. "Perfeitos demais", escreveu um fã. "Vocês só melhoram com o tempo", disse outro seguidor.

