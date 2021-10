Bruna Marquezine mostra bumbum em foto com look transparente - Reprodução Internet

Bruna Marquezine mostra bumbum em foto com look transparenteReprodução Internet

Publicado 04/10/2021 09:15 | Atualizado 04/10/2021 09:16

Rio - A caravana brasileira continua em Paris, na França, após curtir a semana de moda. Bruna Marquezine, de 26 anos, postou no Instagram uma foto ousada com um modelito transparente. Na imagem, a atriz posa estrategicamente de costas e mostra o bumbum. "Mas as noites em Paris são ainda melhores", escreveu Bruna na legenda da imagem.

fotogaleria

A legenda é uma referência a postagem que Bruna fez de manhã, dizendo que "as manhãs em Paris são as melhores". Várias famosas elogiaram Bruna nos comentários. "Bruna, eu tenho família", brincou Maisa. "Olha ela...", disse Taís Araújo. "É gata", comentou Sasha.