Publicado 03/10/2021 16:40 | Atualizado 03/10/2021 17:20

Rio - Famosos utilizaram as redes sociais para lamentar a morte do humorista Caike Luna, que lutava contra um câncer desde abril e faleceu na manhã deste domingo. O ator ficou conhecido nacionalmente por atuar no programa "Zorra Total" ao lado de Katiuscia Canoro, quem noticiou a morte do amigo. "É com a maior tristeza do mundo que venho comunicar a partida do meu irmão", escreveu a atriz.

Na sequência, outros famosos postaram homenagens ao humorista que também atuou em programas do Multishow, como Tata Werneck, Samantha Schmutz, Lúcio Mauro Filho e Gustavo Mendes. "Querido, genial... muito triste pela sua partida. Um beijo imenso na sua mãe. Em seus grandes amigos. Na sua família. Que Deus proteja e ampare. E tenha misericórdia de todos nós", escreveu Tata Werneck.

"Difícil acreditar nessa perda tão precoce. Caike Luna, te admiro muito, admiro sua força, que mesmo enfrentando essa batalha tão difícil, manteve seu humor presente como arma de salvação! O Brasil perde um grande artista e nós, um amigo", homenageou Samantha Schmutz.

Lúcio Mauro Filho também lamentou a morte de Caike na web. "O domingo amanhece triste com a prematura partida do querido e talentoso Caike Luna, depois de árdua batalha. Nossa afinidade no humor fazia com que sempre que não pudesse fazer um trabalho, o indicasse para o mesmo. Ele ia lá e brilhava e eu vibrava como numa vitoria pessoal. Agora vai brilhar como uma estrela á proteger todos os comediantes aqui embaixo. Descansa em paz, amado Caike!", postou o ator.

"Acabei de saber da partida do Caike. Ele lutou com muita garra e humor contra um câncer e hoje descansou. O Caike fez milhares de pessoas rirem muito com seus personagens brilhantes em 'Treme Treme', 'Xilindró' e em tantos outros programas. Ainda estou assimilando tudo. Muito, muito triste", lamentou Gustavo Mendes.

A atriz Júlia Rabello também usou as redes sociais para lamentar a partida do amigo. "Acabei de saber da sua partida, Caike Luna. Outro grande talento nosso partiu e eu só posso agradecer cada risada que você me fez dar! Muito carinho por você!", escreveu.

"Ai, meu amado! Que dor imensa! Meu amor segue contigo e te trará na minha memória. Agora só luz!", postou a atriz Thalita Carauta.

Em abril, o ator e humorista fez um post em sua rede social contando que estava iniciando um tratamento contra o Linfoma Não-Hodgkin. Na época, ele propôs uma reflexão. “Não gosto muito da vida real. Prefiro ficar imaginando coisas pra um mundo particular que tento manter incorrupto. Gosto de acreditar que as pessoas são boas e querem o bem umas das outras. Me alimento da emoção verdadeira do outro. Do seu riso sempre e de quando conveniente ou necessário, do seu choro. Gosto de inventar pessoas que fazem as pessoas rirem se identificando com as suas pessoas. Fazer de conta que a vida real pode ser como imagino. E ela existe pra mim, por que eu Creio. Ser feliz é uma Promessa, mesmo que as vezes tenhamos que chorar um pouco”, afirmo uele.