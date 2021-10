Luisa Sonza e Bruna Griphao se divertem jogando altinha na praia

Rio - A cantora Luisa Sonza e a atriz Bruna Griphao curtiram a tarde de sábado juntas na praia. As duas se divertiram jogando altinha com amigos na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Bruna passou por uma cirurgia no joelho recentemente, mas ainda assim mostrou seu talento no esporte. Ela sofreu uma lesão, em 2018, justamente jogando altinha. No entanto, ela só passou pela operação recentemente. Luisa mostrou sua boa forma com um biquíni azul e um shortinho jeans.

Relatar erro