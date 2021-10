Dadá Coelho e Paulo Betti em manifestação contra o presidente Jair Bolsonaro - AgNews

Publicado 02/10/2021 17:50 | Atualizado 02/10/2021 19:50

Rio - Casal unido! Neste sábado, Dadá Coelho e Paulo Betti foram juntos às ruas do centro do Rio de Janeiro para manifestar contra governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Além de pedir o impeachment, os atos, que aconteceram em ao menos 80 cidades, também foram a favor de medidas eficazes contra a pandemia da covid-19 e a fome.

Antes de ir à manifestação, Dadá fez uma publicação em seu perfil. "Este perfil, frente, costas, narina, boca, orelha, os sete buracos da minha cabeça, minhas 20 unhas… É 250% #ForaBolsonaro. Partiu, rua! #2OutForaBolsonaro", escreveu a atriz. Paulo também convocou seus seguidores na rede social a comparecerem ao protesto: "Fora Bolsonaro! Sábado, 2 de outubro. Eu vou", escreveu a atriz.