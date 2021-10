Marinara Costa - Reprodução/Instagram

Publicado 02/10/2021 14:52 | Atualizado 02/10/2021 14:55

Rio - Marinara Costa, conhecida nacionalmente por ser capa da revista "Playboy" na década de 90, gravou um vídeo, na noite desta sexta-feira, para revelar que foi barrada na porta do cinema. O motivo? A musa dos anos 90, que atualmente tem 53 anos, não estava munida do passaporte de vacinação, requisito obrigatório na cidade do Rio de Janeiro para entrar em academias, estádios, teatros e outros espaços de uso coletivo.

Durante o vídeo, no qual ela aparece com a máscara de proteção contra a covid-19 no queixo, Mariana mostrou toda sua revolta por ter sido barrada na entrada do cinema junto de sua família. Ela ainda deixou bem claro não ser a favor do passaporte de vacinação, nem ter tomado o imunizante contra a doença que já matou quase 600 mil pessoas no Brasil. Na descrição do vídeo, ainda marcou políticos e desembargadores a fim de ampliar o alcance de sua revolta.

"Chego agora no cinema, vim assistir a um filme com minha família e estão exigindo o passaporte de vacinação...Só que eu sou uma mulher livre, não sou obrigada a apresentar nenhum documento. É um absurdo a gente ser pagador dos nossos impostos e ver nosso direito de ir e vir cerceado. No mundo afora, agora está aceitável, mas no Brasil não é o que está acontecendo. Aqui não. É uma ditadura. Não vão fazer no Rio o que fizeram em São Paulo. Estou aqui impedida de entrar. Não sou obrigada a me vacinar e tomar vacina nenhuma. Só não vou chamar a polícia para não estragar o passeio com minha família", disse ela.