Lucas Penteado e noiva se envolvem em polêmica de traiçãoReprodução

Publicado 02/10/2021 09:50

Rio - Julia Franhani pediu para que os internautas acabem com os ataques depois da live feita por seu noivo, Lucas Penteado, acusando a maquiadora de traição. Ela publicou uma mensagem nos stories, nesta sexta-feita (1º), com o pedido.

A jovem revelou que precisou criar uma nova conta no Instagram, já que seu perfil está sendo denunciado, e aproveitou para agradecer os novos seguidores. Julia, que foi vista no aeroporto com Lucas, afirmou que em breve falará sobre o assunto. "Tudo irá se resolver, só estamos esperando um tempo".

O escândalo envolvendo o casal começou quando Lucas fez uma transmissão ao vivo expondo a suposta traição da noiva com o segurança do prédio. "E você não tem nada a ver com isso. Errado mesmo, de verdade, é quem tinha a relação", disse o ex-BBB.