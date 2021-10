Lexa - reprodução do instagram

Publicado 01/10/2021 21:45

Rio - Lexa exibiu toda a sua beleza e boa forma ao publicar um clique de biquíni, nesta sexta-feira, no Instagram. De biquíni fio-dental, a cantora renovou o bronzeado na varanda do Copacana Palace, na Zona Sul do Rio. O bumbum na nuca dela ficou em evidência no clique feito pelo fotógrafo Wallace Ximenes. "Sol", escreveu a Sapequinha na legenda da publicação.

Os fãs de Lexa elogiaram a beleza da funkeira através dos comentários da imagem. "Gata", "Deusa" e "Maravilhosa" foram alguns deles.

Mais cedo, Lexa mostrou seu novo visual. Ela radicalizou e pintou o cabelo de rosa. "Um belo dia resolvi mudar! Tá vindo tanta coisa aí... Babado!", escreveu na legenda da postagem.