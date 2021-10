Lexa - reprodução do instagram

Publicado 13/10/2021 19:54 | Atualizado 13/10/2021 19:59

Rio - Lexa arrancou suspiros dos internautas na noite desta quarta-feira. É que a cantora posou usando um body bem cavado, que deixava suas curvas perfeitas em evidência. "About the last Night (Sobre a noite passada)", escreveu a cantora na legenda.

Marido da cantora, MC Guimê não resistiu ao clique. "Uau, bebê, maravilhosa", escreveu ele. "Meu gato", respondeu a cantora.

Sabrina Sato também deixou seu comentário na foto. "Maravilhosa", publicou a Japa. Thaynara OG ficou chocada com tanta beleza: "Uau", destacou.

Os fãs da cantora também teceram vários elogios a ela. "Perfeita" e "Linda" foram alguns dos comentários.