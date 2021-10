Mãe de Yasmim Brunet se pronuncia após mais um capítulo da polêmica envolvendo a família Medina - Reprodução

Publicado 13/10/2021 18:44

Rio - Depois de Yasmin Brunet afirmar que irá processar a sogra, Simone Medina, a mãe da modelo, Luiza Brunet, se manifestou. Ela não concorda com a atitude de Simone, que atacou Yasmin em mensagens direcionadas ao filho, Gabriel Medina. Em comunicado, Luiza Brunet elogiou Gabriel Medina e disse que Simone terá que se explicar na Justiça sobre os ataques à Yasmin.

“Nunca me meti nos relacionamentos dos meus filhos. Acredito e confio nas escolhas que eles fazem para suas vidas. O Gabriel, sem dúvida nenhuma, é um marido maravilhoso para Yasmim. Justamente por isso, é lamentável ter que vir, publicamente, falar sobre a Sra. Simone Medina, mãe de Gabriel. Até porque, não a conheço pessoalmente, assim como ela não me conhece e nada sabe sobre minha vida e a vida de meus filhos", iniciou.

"Tenho 40 anos de carreira, e sempre trabalhei de maneira muito honesta e honrosa. Nunca prejudiquei ninguém, nunca precisei violentar minha consciência. Tudo que fiz e faço está nas redes sociais e em minha biografia. Não há nada a esconder ou envergonhar. Não sou eu quem tem que dar explicações, mas sim a Sra. Simone, que terá que explicar as suas ofensas, difamação e calúnia na Justiça", finlizou.

A polêmica começou após uma mensagem de Simone enviada ao surfista vazar na internet. Simone fala sobre um suposto vídeo íntimo de Yasmin, que na época, era menor de idade. Na mensagem, a mãe de Medina declara: "Ah, me esqueci. Recebi um vídeo da Yasmin fazendo uma chupeta. Tenho até vergonha de reproduzir a palavra. Ela estava bem louca em uma festa no condomínio dela no Rio. Novinha! Bêbada, no estacionamento, fazendo isso num cara e depois vomitando".