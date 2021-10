A cantora Lexa - Reprodução/Instagram

Publicado 01/10/2021 14:46

Rio - Lexa surpreendeu seus fãs, nesta sexta-feira (1), ao surgir com o visual renovado! A cantora de 26 anos passou por uma transformação radical e decidiu apostar no cabelo cor-de-rosa, que revelou ao posar sensualmente para o clique compartilhado em seu Instagram. Na foto, a artista faz carão e deixa seu blazer aberto até o limite, chamando a atenção para o decote arrasador.

"Um belo dia resolvi mudar! Tá vindo tanta coisa aí... Babado!", escreveu na legenda da postagem. Além de aprovarem a mudança no visual, os fãs de Lexa também ficaram animados com as novidades que a cantora promete. "Mal posso esperar", comentou uma internauta. "Tô ansiosa", acrescentou outra seguidora. "Amei o visual! Ficou maravilhosa!", declarou uma terceira.



Nesta quinta-feira, a rainha da bateria da Unidos da Tijuca participou do programa "Seleção do Samba" e impressionou Milton Cunha com seu talento para o samba. "Melhor rainha de bateria que passou por aqui", elogiou o carnavalesco.